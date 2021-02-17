Afganistan'da bombalı saldırıda 2 polis öldü
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Afganistan'da bombalı saldırıda 2 polis öldü

17.02.2021 12:33 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:37
Afganistan'da bombalı saldırıda 2 polis öldü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.

Herat Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Ahad Velizade, basına yaptığı açıklamada, Herat'ın İslam Kale gümrüğüne giden yolun Rozanak bölgesinde cadde kenarına yerleştirilen bombanın polis aracı bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Velizade, saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bu sabah başkent Kabil'de düzenlenen silahlı saldırıda da 2 polis hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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