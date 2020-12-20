Afganistan'da bombalı saldırıda 2 polis öldü
20.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:51
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde polis aracına yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.
Hogyani, saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiğini, 2 polisin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat