Afganistan'da bombalı saldırıda 2 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afganistan'da bombalı saldırıda 2 kişi öldü

Afganistan'da bombalı saldırıda 2 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın Pervan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Pervan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Pervan Emniyet Amiri Abdul Vasi Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Pervan'ın Pul-i Matak bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, bir minibüsün bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Rahimi, saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Dün gece saatlerinde ülkenin Zabul vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 11 yolcu hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Taliban, Afganistan'da Ramazan Bayramı'nda 3 gün boyunca ateşkes uygulayacağını açıkladı.

Afganistan hükümetine göre yaklaşık 10 gündür yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Eda Ece Demet Akalın Barış Murat Yağcı
Spor Fatih Terim Mete Kalkavan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Afganistan'da bombalı saldırıda 2 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 13:42:47. #1.15#

title