Afganistan'da bombalı saldırıda 2 kişi öldü
Afganistan'ın Pervan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Pervan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Pervan Emniyet Amiri Abdul Vasi Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Pervan'ın Pul-i Matak bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, bir minibüsün bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Rahimi, saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Dün gece saatlerinde ülkenin Zabul vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 11 yolcu hayatını kaybetmişti.
Öte yandan Taliban, Afganistan'da Ramazan Bayramı'nda 3 gün boyunca ateşkes uygulayacağını açıkladı.
Afganistan hükümetine göre yaklaşık 10 gündür yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat