Afganistan'da bombalı saldırıda 2 kişi öldü
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
19.05.2020 17:02 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:02
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Kunduz Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kunduz'un Kuhne Froşi bölgesinde bisiklete yerleştirilen bombanın polislerin bölgeden geçtiği sırada patlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, patlama sonucu 1 polis ve 1 sivilin yaşamını yitirdiği, 18 sivilin yaralandığı bildirildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA