Afganistan'da bombalı saldırıda 2 kişi öldü
Haberler » Güncel » Afganistan'da bombalı saldırıda 2 kişi öldü - Haber

Afganistan'da bombalı saldırıda 2 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

31.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:00
Afganistan'da bombalı saldırıda 2 kişi öldü

'ın başkenti 'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Kabil Sözcüsü Ferdevs Faramarz, Fazıl Bek bölgesinde el arabasına yerleştirilen bombanın kalabalığın arasında patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Faramarz, bir kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da her yıl sivil yerleşim yerleri ve halkın yoğun yaşadığı yerlere düzenlenen bombalı saldırılarda çok sayıda kişi yaşamını yitiriyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler