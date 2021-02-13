Afganistan'da bombalı saldırıda 2 çocuk öldü
13.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 13.02.2021 14:54
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti.
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti.
Kunduz'daki 217 Pamir Kolordu Komutanlığı, Kunduz'un İmam Sahib ilçesinin Koturbulak köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, çocukların bölgede oyun oynadığı sırada patlatıldığını açıkladı.
Açıklamada, saldırıda 2 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.
Taliban'ın sorumlu olduğu tahmin edilen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Sabah saatlerinde de Kandahar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 12 polis yaralanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat