Afganistan'da bombalı saldırıda 2 çocuk öldü
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Afganistan'da bombalı saldırıda 2 çocuk öldü

13.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 13.02.2021 14:54
Afganistan'da bombalı saldırıda 2 çocuk öldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti.

Kunduz'daki 217 Pamir Kolordu Komutanlığı, Kunduz'un İmam Sahib ilçesinin Koturbulak köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, çocukların bölgede oyun oynadığı sırada patlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, saldırıda 2 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Taliban'ın sorumlu olduğu tahmin edilen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Sabah saatlerinde de Kandahar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 12 polis yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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