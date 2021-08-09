Afganistan'da bombalı saldırıda 1 sivil öldü
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Afganistan'da bombalı saldırıda 1 sivil öldü

Afganistan'da bombalı saldırıda 1 sivil öldü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti.

Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adılşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisiklete yerleştirilen bombanın Mezar-ı Şerif'in Kefayat Kavşağı yakınında patlatıldığını söyledi.

Saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Adil, 3 sivilin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan Taliban militanları, dün gece saatlerinde Mezar-ı Şerif kent merkezinin çevresindeki bölgelere saldırılarını başlattı.

Taliban'ın kuzey vilayetlerine yönelmesi

ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor.

ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'na göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.

Taliban, son 4 günde biri ülkenin güneybatısında, diğer beşi kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 6 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı.

Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 28'ini halen kontrolünde tutuyor.

Taliban'ın kontrolüne girdiği yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunun tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.

Taliban güçlerinin kuzeydeki son ilerleyişleri ile yine Afganistan'ın önemli şehirlerinden Mezar-ı Şerif çevrelenmiş oldu. Özbekistan sınırındaki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif, Tacik, Peştun, Özbek, Türkmen ve Hazaraların yoğun olarak yaşadığı 700 bin bin nüfusa sahip.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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