Afganistan'da bombalı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda, 1 polis hayatını kaybetti.
16.03.2020 21:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:06
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda, 1 polis hayatını kaybetti.
Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adilşah Adil, AA muhabirine, Mezar-ı Şerif'in Gazeteciler kavşağında bisiklete yerleştirilen bombanın, devriye gezen polisler bölgeden geçerken patlatıldığını söyledi.
Saldırıda, bir polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Adil, 2 polisle bir sivilin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA