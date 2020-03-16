Afganistan'da bombalı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda, 1 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda, 1 polis hayatını kaybetti.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adilşah Adil, AA muhabirine, Mezar-ı Şerif'in Gazeteciler kavşağında bisiklete yerleştirilen bombanın, devriye gezen polisler bölgeden geçerken patlatıldığını söyledi.

Saldırıda, bir polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Adil, 2 polisle bir sivilin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA