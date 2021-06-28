Afganistan'da bombalı saldırıda 1 kişi öldü
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Afganistan'da bombalı saldırıda 1 kişi öldü

Afganistan'da bombalı saldırıda 1 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir sivil hayatını kaybetti.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, bir hayır kurumuna ait aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Hogyani, saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini, dört kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da son 3 aydır düzenlenen bombalı saldırıların çoğunu üstlenen olmuyor.

Öte yandan, dün de Pervan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 11 sivil yaralanmışı.

Ülkede barış süreci belirsizliği sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Afganistan'da mayıs başından bu yana yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı.

Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Taliban'ın mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Açıklamada, saldırılarda en çok sivillerin kayıp verdiği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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