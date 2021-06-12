Afganistan'da bombalı saldırıda 1 kişi öldü
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Afganistan'da bombalı saldırıda 1 kişi öldü

Afganistan'da bombalı saldırıda 1 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adılşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif'in Sançaraki Kavşağı yakınında bisiklete yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.

Adil, saldırıda 1 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Öte yandan Belh İl Hastanesinden yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan 8 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da barış sürecinin belirsizliği sürerken saldırılar devam ediyor. Ülkede mayıs başından beri yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı.

Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Taliban'ın mayısta bin 455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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