Afganistan'da bombalı saldırıda 1 kişi öldü
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Afganistan'da bombalı saldırıda 1 kişi öldü

Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Afganistan'da bombalı saldırıda 1 kişi öldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil basına yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif'in Zabihullah Şehit Kavşağı'nda yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Adil, saldırıda 1 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 1 polisin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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