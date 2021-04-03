Afganistan'da bombalı saldırıda 1 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil basına yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif'in Zabihullah Şehit Kavşağı'nda yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Adil, saldırıda 1 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 1 polisin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat