Afganistan'da bombalı saldırıda 1 güvenlik görevlisi öldü
Afganistan'ın Gazne şehrindeki bombalı saldırıda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
08.08.2020 17:03 | Son Güncelleme: 08.08.2020 17:39
Afganistan'ın Gazne şehrindeki bombalı saldırıda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazadah, basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin merkezindeki Faruhi kavşağına yerleştirilen bombanın, güvenlik güçlerinin bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 1 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Cumazadah, bir kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA