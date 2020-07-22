Afganistan'da bombalı saldırı: 7 ölü
Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 7 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
22.07.2020 14:35 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:38
Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 7 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Uruzgan Valiliği Sözcüsü Zilgey İbadi, basına yaptığı açıklamada, Has Uruzgan ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, güvenlik güçlerini taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.
İbadi, saldırıda 7 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA