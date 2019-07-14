Afganistan'da bombalı saldırı: 5 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin Faring ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 polisin öldüğü bildirildi.

Faring ilçe Kaymakamı Abdul Veli Hamidi, basına yaptığı açıklamada, ilçe merkezi yakınında yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 5 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hamidi, 2 polisin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA