Afganistan'da bombalı saldırı: 3 yaralı
Haberler » Güncel » Afganistan'da bombalı saldırı: 3 yaralı - Haber

Afganistan'da bombalı saldırı: 3 yaralı

Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 3 sivilin yaralandığı bildirildi.

02.02.2020 09:44 | Son Güncelleme: 02.02.2020 09:44
Afganistan'da bombalı saldırı: 3 yaralı

'ın Uruzgan vilayetinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 3 sivilin yaralandığı bildirildi.

Uruzgan Valiliği sözcüsü Zilgey İbadi, basına yaptığı açıklamada, Uruzgan'ın merkezi Trinkot şehrinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 3 sivilin yaralandığını ifade eden İbadi, bombanın Taliban tarafından yerleştirildiğini belirtti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler