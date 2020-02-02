Afganistan'da bombalı saldırı: 3 yaralı
Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 3 sivilin yaralandığı bildirildi.
Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 3 sivilin yaralandığı bildirildi.
Uruzgan Valiliği sözcüsü Zilgey İbadi, basına yaptığı açıklamada, Uruzgan'ın merkezi Trinkot şehrinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 3 sivilin yaralandığını ifade eden İbadi, bombanın Taliban tarafından yerleştirildiğini belirtti.