Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
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Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

Afganistan'ın Uruzgan vilayetindeki bombalı saldırı sonucu 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

27.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:54
Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

'ın Uruzgan vilayetindeki bombalı saldırı sonucu 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Uruzgan Vali Yardımcısı Sayed Nasır Sadat, yaptığı açıklamada, Uruzgan'ın Trinkot şehrinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Patlamada 3 kişinin yaralandığını ifade eden Sadat, yaralıların arasında Uruzgan sağlık il müdürünün de bulunduğunu belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA
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