Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü
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Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde polis karakoluna düzenlenen bombalı saldırıda üç polis hayatını kaybetti.

12.01.2020 13:26 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:26
Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü

'ın güneyindeki vilayetinde karakoluna düzenlenen bombalı saldırıda üç polis hayatını kaybetti.

Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, Helmand'ın Şehit Galtan bölgesindeki polis karakolu yakınına yerleştirilen bombanın, devriye gezen polislerin karakola girişi sırasında patlatıldığını söyledi.

Zuvak, saldırıda üç polisin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA
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