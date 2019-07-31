Afganistan'da bombalı saldırı
Afganistan'ın Herat vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otobüsün geçtiği sırada patlaması sonucu 32 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Afganistan'ın Herat vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otobüsün geçtiği sırada patlaması sonucu 32 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Farah vilayeti emniyet sözcüsü Muhibullah Muhib, yaptığı açıklamada, patlamada 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını söyledi.
Muhib, yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Yolcu otobüsünün, Herat'tan Farah vilayetine gittiği belirtildi.
Kaynak: AA
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