Afganistan'da Bombalı Saldırı
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Nad Ali ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 2'si asker 6 kişi öldü.
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Nad Ali ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 2'si asker 6 kişi öldü.
Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, intihar saldırganının bomba yüklü araçla ilçedeki askeri birliği hedef aldığını belirtti.
Zuvak, saldırıda 2 asker ile 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 5'i sivil 8 kişinin yaralandığını söyledi.
Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.