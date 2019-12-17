Afganistan'da bombalı saldırı: 18 yaralı

17.12.2019 09:22 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:22

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde bisiklete yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 18 kişi yaralandı.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adilşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif'in Alkozay kavşağında bisiklete yerleştirilen bombanın, trafik polisi aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 12 sivil ve 6 polisin yaralandığını ifade eden Adil, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA