Afganistan'da bombalı saldırı: 18 yaralı
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Afganistan'da bombalı saldırı: 18 yaralı

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde bisiklete yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 18 kişi yaralandı.

17.12.2019 09:22 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:22
Afganistan'da bombalı saldırı: 18 yaralı

'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde bisiklete yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 18 kişi yaralandı.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adilşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif'in Alkozay kavşağında bisiklete yerleştirilen bombanın, trafik polisi aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 12 sivil ve 6 polisin yaralandığını ifade eden Adil, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA
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