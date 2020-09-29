Afganistan'da bombalı saldırı: 14 ölü
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Afganistan'da bombalı saldırı: 14 ölü

29.09.2020 12:15 | Son Güncelleme: 29.09.2020 12:18
Afganistan'da bombalı saldırı: 14 ölü

Afganistan'ın Daykundi vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 14 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Daykundi vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 14 sivil hayatını kaybetti.

Daykundi İl Şura Vekili Gayret Ali Cevahir, basına yaptığı açıklamada, Daykundi'nin Kacran ilçesine bağlı Suf Kariz bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 14 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Cevahir, 3 sivilin de yaralandığını belirtti.

Cevahir, bombanın, bölgeye Taliban militanları tarafından yerleştirildiğini öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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