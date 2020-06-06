Afganistan'da bombalı saldırı: 11 polis öldü
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Afganistan'da bombalı saldırı: 11 polis öldü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Haş ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 11 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'da bombalı saldırı: 11 polis öldü
06.06.2020 09:35 | Son Güncelleme: 06.06.2020 09:35

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Haş ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 11 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Badahşan kentinin Haş ilçesinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda, ilk belirlemelere göre 11 polis hayatını kaybetti. Badahşan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Sanaullah Ruhani, basına yaptığı açıklamada, Haş ilçesinin Durhan bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polislerin bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi. Saldırıda 11 polisin hayatını kaybederken saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttuldu. 


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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