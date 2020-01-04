Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
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Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

04.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:22
Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adilşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif'in Pul-i Tasaddi bölgesindeki hamamın önünde bir arabaya yerleştirilen bombanın patlatıldığını belirtti.

Saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Adil, 3 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Adil, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların sivil halk olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA
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