Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü
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Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü

10.01.2021 18:55 | Son Güncelleme: 10.01.2021 18:58
Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü

Afganistan'ın Gazne vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Gazne vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Gazne Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ahmad Han Siret, basına yaptığı açıklamada, bir alışveriş merkezinin önünde bisiklete yerleştirilen bombanın akşam saatlerinde patlatıldığını söyledi.

Siret, saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini, iki sivilin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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