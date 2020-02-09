Afganistan'da bombalı araçla saldırı: 6 ölü
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Girişk ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 polisin öldüğü bildirildi.
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Girişk ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 polisin öldüğü bildirildi.
Girişk ilçe Emniyet Müdürü İsmail Ehpilvak, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla Girişk ilçe merkezindeki polis merkezini hedef aldığını söyledi.
Ehpilvak, saldırıda 6 polisin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.