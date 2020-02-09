Afganistan'da bombalı araçla saldırı: 6 ölü
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Afganistan'da bombalı araçla saldırı: 6 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Girişk ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 polisin öldüğü bildirildi.

09.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:40
Afganistan'da bombalı araçla saldırı: 6 ölü

'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Girişk ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 polisin öldüğü bildirildi.

Girişk ilçe Emniyet Müdürü İsmail Ehpilvak, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla Girişk ilçe merkezindeki polis merkezini hedef aldığını söyledi.

Ehpilvak, saldırıda 6 polisin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA
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