Afganistan'da bombalı araçla saldırı: 6 asker öldü
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Afganistan'da bombalı araçla saldırı: 6 asker öldü

Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Belh şehrinde bir askeri üsse düzenlenen bombalı araç saldırısında 6 Afgan askeri öldü, 3 asker de yaralandı.

26.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:20
Afganistan'da bombalı araçla saldırı: 6 asker öldü

'ın kuzeyinde yer alan Belh şehrinde bir askeri üsse düzenlenen bombalı araç saldırısında 6 Afgan askeri öldü, 3 asker de yaralandı.

Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yere saatle 04.30'da askeri üsse bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendiği; 6 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin de yaralandığı belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, 2 gün önce de Taliban ile Afganistan Ordusu arasında yaşanan çatışmalarda 15 Afgan askeri hayatını kaybetmişti.


Kaynak: DHA
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