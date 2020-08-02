Afganistan'da bombalı araç saldırısı: 1 ölü, 18 yaralı Afganistan'da bir hapishaneye bomba yüklü araçla yapılan saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Afganistan'da bir hapishaneye bomba yüklü araçla yapılan saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi olan Celalabad şehrinde bulunan hapishaneye bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından bölgeden silah seslerinin yükseldiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Aryan, "Bugün saat 18.45'te Nangarhar ilinde bir patlama meydana geldi" dedi. - KABİL Kaynak: İHA