Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü, 53 yaralı
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Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü, 53 yaralı

13.03.2021 08:27 | Son Güncelleme: 13.03.2021 08:32
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü, 53 yaralı

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

Herat Valisi Sayed Vahid Katali, basına yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla Herat'ın Genç bölgesindeki polis karakolunu hedef aldığını söyledi.

Saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 53 kişinin yaralandığını ifade eden Katali, patlamanın şiddetiyle bölgedeki birçok evin hasar gördüğünü belirtti.

Herat Devlet Hastanesi, saldırıda yaralananlardan 6'sının durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, Taliban'ı sorumlu tuttu.

Öte yandan ülkede yıllardır devam eden şiddeti sonlandırmak amacıyla Afganistan ve Taliban müzakere heyetleri arasında Katar'ın başkenti Doha'da barış görüşmelerinin ikinci aşaması devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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