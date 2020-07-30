Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü, 30 yaralı Afganistan'da bomba yüklü araçla yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı.

Afganistan'da bomba yüklü araçla yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in güneyinde yer alan Logar vilayetinin şehir merkezinde bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 8 sivilin hayatını kaybettiği, 30 sivilin ise yaralandığı duyuruldu. Taliban tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada ise "Logar patlaması bizim tarafımızdan gerçekleştirilmedi" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA