Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü
Haberler » Güncel » Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü - Haber

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Nad Ali ilçesinde bir askeri kampa bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 askerin öldüğü bildirildi.

09.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:34
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü

'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Nad Ali ilçesinde bir askeri kampa bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 askerin öldüğü bildirildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, saldırganın kendisinin de içinde bulunduğu bomba yüklü aracı askeri kampın girişinde patlattığını açıkladı.

Saldırıda 5 askerin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 4 askerin de yaralandığı kaydedildi.

Saldırıyı üstlenen Taliban ise saldırıda çok sayıda askerin öldüğünü iddia etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler