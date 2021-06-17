Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü
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Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetti.

Devlet Abad Kaymakamı Celalettin Karizade, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilçe merkezindeki emniyet müdürlüğü binası yakınında, bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda 3 sivil ve bir güvenlik görevlisinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını kaydeden Karizade, saldırının şiddetiyle bölgedeki ev ve kamu binalarının tahrip olduğunu belirtti.

Karizade, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkede barış süreci belirsizliği sürerken saldırılar devam ediyor.

Afganistan'da mayıs başından bu yana yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı.

Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, geçen hafta, Taliban'ın mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Taliban militanları, son 2 ayda 15 ilçenin kontrolünü ele geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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