Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü
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Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü

03.02.2021 12:19 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:22
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü

Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde askeri karakola bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde askeri karakola bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Uruzgan Valisi Muhammed Ömer Şirzad, basına yaptığı açıklamada, saldırganların, bomba yüklü araçla Uruzgan'ın Çınarak bölgesindeki askeri karakolu hedef aldığını söyledi.

Şirzad, saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 3 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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