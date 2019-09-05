Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü, 11 yaralı

05.09.2019 20:50

Afganistan'ın Logar vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Logar Emniyet Müdürü Rahmdad Muhlis, basına yaptığı açıklamada, intiharcının kendisinin de içinde bulunduğu bomba yüklü aracı Logar'ın Pul-i Alam şehrindeki bir askeri kampın yakınında patlattığını söyledi.

Saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Muhlis, 11 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

Öte yandan başkent Kabil'de sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA