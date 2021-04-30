Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 30 ölü

Afganistan'ın Logar vilayetinde iftar saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'ın Logar vilayetinde iftar saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Logar'ın merkezi Pul-i Alem şehrinde yerel saatle 19.00 sıralarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda en az 30 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 90'dan fazla kişinin de yaralandığını kaydetti.

Logar İl Şura Başkanı Hasibullah Stanikzey, saldırının aşiret liderine ait bir misafirhanenin önünde düzenlendiğini belirtti.

Stanikzey, can kaybının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Patlamanın şiddetiyle çevredeki ev ve iş yerlerinde de ciddi hasar oluşurken, enkaz altında kalan kişilere yönelik arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın