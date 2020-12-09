Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü

09.12.2020 09:47 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:50
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü

Afganistan'ın Gazne vilayetinde askeri karakola bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda üç asker hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Gazne vilayetinde askeri karakola bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda üç asker hayatını kaybetti.

Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazadah, basına yaptığı açıklamada, saldırganın, bomba yüklü araçla Gazne'nin Molla Nuh Baba bölgesindeki askeri karakolu hedef aldığını söyledi.

Cumazadah, saldırıda üç askerin yaşamını yitirdiğini, ikisinin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

İlgili Haberler

Sebze meyve yüklü TIR devrildi: 3 yaralı
Sebze meyve yüklü TIR devrildi: 3 yaralı
Son Dakika | Yalova'da 3 silahlı saldırının şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Son Dakika | Yalova'da 3 silahlı saldırının şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 yaralı (3)
Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 yaralı (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Donald Trump Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır
Magazin Şener Şen Öner Erkan Aleyna Tilki Nesrin Cavadzade
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Serdar Aziz Burak Yılmaz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Kız Hakem Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü - Gazne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 09:51:40. #1.14#
title