Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü
09.12.2020 09:47 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:50
Afganistan'ın Gazne vilayetinde askeri karakola bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda üç asker hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Gazne vilayetinde askeri karakola bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda üç asker hayatını kaybetti.
Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazadah, basına yaptığı açıklamada, saldırganın, bomba yüklü araçla Gazne'nin Molla Nuh Baba bölgesindeki askeri karakolu hedef aldığını söyledi.
Cumazadah, saldırıda üç askerin yaşamını yitirdiğini, ikisinin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat