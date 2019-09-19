Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı

19.09.2019 17:08

Afganistan'ın Zabul vilayetinin merkezi Kalat şehrindeki İstihbarat binası önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 20 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

Emniyet yetkilileri, saldırının gerçekleştirildiği bölgenin yakınında Zabul İl Hastanesinin bulunduğunu, hasta ve yakınları arasında da yaralananların olduğunu açıkladı.

Zabul Valiliği Sözcüsü Gül İslam Siyal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 100 kişinin de yaralandığını söyledi.

Hayatını kaybedenlerden 2'sinin polis olduğunu belirten Siyal, yaralıların ise tamamının sivil olduğunu ifade etti.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

Taliban, saldırıda çok sayıda güvenlik görevlisi ve istihbarat çalışanının öldürüldüğünü iddia etti.

Kaynak: AA