Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü
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Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 polis hayatını kaybetti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın merkezinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda 1 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 21 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan Taliban militanları, 3 Temmuz'da Kandahar merkezine çok yakın mesafedeki Pencvai ilçesini ele geçirmişti.

Ayrıca 4 Temmuz'da da Kandahar Valiliği binası girişinde düzenlenen bombalı saldırıda Vali Sekreteri Mansur Ahmed ile bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ve Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.

Taliban, haziran ayının son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı Hayratan Sınır Kapısı'nı da iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Taliban, Gazni ve Vardak vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afgan makamlarına göre, son 2 ayda ülke genelinde Taliban en az 60 ilçeyi ele geçirdi. Taliban ise bu rakamın 143 olduğunu iddia ediyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden aldığı bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 140'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 200'ü geçtiğini savunuyor.

Taliban, henüz vilayet merkezlerini hedef alan saldırıları başlatmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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