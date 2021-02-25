Afganistan'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 korucu hayatını kaybetti
25.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:16
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 korucu hayatını kaybetti.
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 korucu hayatını kaybetti.
Herat Valisi Sayed Vahid Katali, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırganların bomba yüklü araçla, Herat'ın Kohsan ilçesine bağlı Kuddus Abad köyündeki korucu karakolunu hedef aldığını söyledi.
Herat Devlet Hastanesi Başhekimi Arif Celali de saldırıda 6 korucunun öldüğünü, 4 korucunun yaralandığını bildirdi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat