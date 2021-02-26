Afganistan'da bomba yüklü araçla askeri üsse saldırı: 4 ölü
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Afganistan'da bomba yüklü araçla askeri üsse saldırı: 4 ölü

26.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:55
Afganistan'da bomba yüklü araçla askeri üsse saldırı: 4 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bomba yüklü araçla askeri üsse düzenlenen saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bomba yüklü araçla askeri üsse düzenlenen saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Güvenlik yetkilileri, Kandahar'ın Argandab ilçesindeki askeri üsse bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini, 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 6'sının da yaralandığını bildirdi.

Saldırıyı üstlenenin olmadığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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