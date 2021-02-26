Afganistan'da bomba yüklü araçla askeri üsse saldırı: 4 ölü
26.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:55
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bomba yüklü araçla askeri üsse düzenlenen saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bomba yüklü araçla askeri üsse düzenlenen saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Güvenlik yetkilileri, Kandahar'ın Argandab ilçesindeki askeri üsse bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini, 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 6'sının da yaralandığını bildirdi.
Saldırıyı üstlenenin olmadığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat