Afganistan'da bisiklete konulan bombanın patlatılması sonucu 3 sivil öldü
Afganistan'ın Host vilayetindeki bir futbol stadyumu yakınında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Host vilayetindeki bir futbol stadyumu yakınında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Host Valiliği Sözcüsü Talib Han Mangal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nadirşah Kot ilçesinde bulunan futbol stadyumu yakınında bir bisiklete yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini açıklayan Mangal, 7 sivilin de yaralandığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Bu arada, saldırının ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşmasından yalnızca 3 gün sonra olması dikkat çekti.
Kaynak: AA