Afganistan'da bir yerel yetkili konvoyuna bombalı araç saldırısı: 3 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Zabul vilayetinde düzenlenen bombalı araç saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan'ın doğusundaki Zabul vilayetinde düzenlenen bombalı araç saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Zabul Vilayeti Emniyet Sözcüsü Hikmatullah Kochai, Vilayet Konseyi Yöneticisi Attajan Haqbayat'ın konvoyunu hedef alan bombalı araç saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kochai, Haqbayat'ın saldırıdan kurtulduğunu ancak bir korumasının hayatını kaybettiğini ifade etti.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Gazne vilayetinde de yine bombalı araç saldırısında bugün 31 kişi yaşamını yitirmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı