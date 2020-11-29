Afganistan'da bir yerel yetkili konvoyuna bombalı araç saldırısı: 3 ölü
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Afganistan'da bir yerel yetkili konvoyuna bombalı araç saldırısı: 3 ölü

29.11.2020 12:13 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:13
Afganistan'da bir yerel yetkili konvoyuna bombalı araç saldırısı: 3 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Zabul vilayetinde düzenlenen bombalı araç saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan'ın doğusundaki Zabul vilayetinde düzenlenen bombalı araç saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Zabul Vilayeti Emniyet Sözcüsü Hikmatullah Kochai, Vilayet Konseyi Yöneticisi Attajan Haqbayat'ın konvoyunu hedef alan bombalı araç saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kochai, Haqbayat'ın saldırıdan kurtulduğunu ancak bir korumasının hayatını kaybettiğini ifade etti.

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Saldırıyı üstlenen olmadı.

Gazne vilayetinde de yine bombalı araç saldırısında bugün 31 kişi yaşamını yitirmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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