Afganistan'da bir radyo kanalı müdürü kaçırıldı Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde yerel yayın yapan "Kayhan" isimli radyo kanalının Müdürü Nur Rahim Atif'i kaçırdığı bildirildi.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde yerel yayın yapan "Kayhan" isimli radyo kanalının Müdürü Nur Rahim Atif'i kaçırdığı bildirildi.

Kunduz Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Hicretullah Ekberi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz'un Daşti Abad bölgesinde piknik yapan kişilere silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda, bir güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Ekberi, piknik yapmaya gelen Kayhan radyo kanalının Müdürü Atif ile başka bir sivilin de militanlarca kaçırıldığını aktardı.

Ekberi, söz konusu kişilerin nereye götürüldüğünün henüz bilinmediğini kaydetti.

Konuyla ilgili Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA