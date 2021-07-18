Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı
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Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı

Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde bir ilçe Taliban'dan geri alındı.

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde bir ilçe Taliban'dan geri alındı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Taliban'ın kontrol ettiği ilçeleri geri almak için operasyonların devam ettiği belirtildi.

Son 24 saat içinde Pervan vilayetinin Surh Parsa ilçesinin Taliban'dan geri alındığı ifade edilen açıklamada, operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Dün de Pervan'ın Şeyh Ali ilçesi Taliban'dan geri alınmıştı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, son 1 ay içerisinde Taliban'dan geri alınan ilçe sayısının 24 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte 13 vilayette çatışma yaşandı

Bakanlık açıklamasında ayrıca, son 24 saatte 13 vilayette Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığı vurgulandı.

Çatışmalar sonucu 136 militanın öldürüldüğü belirtilen açıklamada, 81 militanın da yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, operasyon sırasında patlamaya hazır halde bulunan 14 bomba düzeneğinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi.

Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 160'tan fazlasını, merkezleri dahil kontrol altında tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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