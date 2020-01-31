Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı
Taliban'ın yaklaşık 4 aydır kontrolünde bulunan Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Guzergah Nur ilçesi güvenlik güçleri tarafından geri alındı.
Taliban'ın yaklaşık 4 aydır kontrolünde bulunan Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Guzergah Nur ilçesi güvenlik güçleri tarafından geri alındı.
Baglan Valisi Abdul Kadim Niyazi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin yaklaşık 4 ay önce Taliban kontrolüne geçen Baglan'ın Guzergah Nur ilçesini geri almak için operasyon düzenlediğini söyledi.
İlçenin kontrolünü sağladıklarını belirten Niyazi, Taliban'ın ağır kayıp verdiğini aktardı.
Vali Niyazi, ilçeye çok sayıda güvenlik görevlisinin yerleştirildiğini kaydetti.