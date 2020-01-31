Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı
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Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı

Taliban'ın yaklaşık 4 aydır kontrolünde bulunan Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Guzergah Nur ilçesi güvenlik güçleri tarafından geri alındı.

31.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:46
Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı

Taliban'ın yaklaşık 4 aydır kontrolünde bulunan 'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Guzergah Nur ilçesi güvenlik güçleri tarafından geri alındı.

Baglan Valisi Abdul Kadim Niyazi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin yaklaşık 4 ay önce Taliban kontrolüne geçen Baglan'ın Guzergah Nur ilçesini geri almak için operasyon düzenlediğini söyledi.

İlçenin kontrolünü sağladıklarını belirten Niyazi, Taliban'ın ağır kayıp verdiğini aktardı.

Vali Niyazi, ilçeye çok sayıda güvenlik görevlisinin yerleştirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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