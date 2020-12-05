Afganistan'da bir hakim öldürüldü
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Afganistan'da bir hakim öldürüldü

05.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:10
Afganistan'da bir hakim öldürüldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de görev yapan bir hakim, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de görev yapan bir hakim, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Emniyet yetkilileri, Afganistan Yüksek Mahkemesi üyesi hakim Abdul Cemil Afifi'nin Kabil'in Rahman Mine bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını açıkladı. Saldırıda hakim Afifi'nin yaşamını yitirdiği, saldırganların bölgeden kaçtığı kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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