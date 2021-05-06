Afganistan'da bir gazeteci silahlı saldırıda öldü
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde Nimet Revan adlı gazeteci uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde Nimet Revan adlı gazeteci uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, ülkedeki ulusal bir kanalda çalışan gazeteci Nimet Revan'ın, Kandahar'ın Şehit Ahmet Veli kavşağında kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.
Saldırıda Revan'ın yaşamını yitirdiğini ifade eden Barikzey, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Öte yandan martta da ülkenin doğusunda üç kadın gazeteci silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.
Gazeteciler Koruma Kurumunca yapılan araştırmaya göre, ülke genelinde son 8 ayda yaklaşık 10 gazeteci öldürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat