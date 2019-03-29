Afganistan'da Bir Fetö Okulu Daha Türkiye Maarif Vakfı'na Devrediliyor

Afganistan'da Bir Fetö Okulu Daha Türkiye Maarif Vakfı'na Devrediliyor

– Afgan medyası, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait bir okulun Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devri için güvenlik kuvvetlerinin sabah erken saatlerde okula gittiklerini duyurdu.

Afganistan'da Bir Fetö Okulu Daha Türkiye Maarif Vakfı'na Devrediliyor

– Afgan medyası, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait bir okulun Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devri için güvenlik kuvvetlerinin sabah erken saatlerde okula gittiklerini duyurdu.

TOLONews kanalı, Afgan güvenlik kuvvetlerinin erken saatlerde Celalabad'da bulunan FETÖ'ya ait bir erkek lisesine gelerek, okulun TMV'ye devri için işlemleri başlattıklarını duyurdu.

Kaynak: DHA
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