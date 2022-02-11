Afganistan'da bir caminin önünde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü - Haberler
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Afganistan'da bir caminin önünde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü

AA, Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Afganistan'da bir caminin önünde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü

Afganistan'ın kuzeybatısındaki Badgis vilayetinin merkezi Kale-i Nev şehrinde bir caminin önünde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeybatısındaki Badgis vilayetinin merkezi Kale-i Nev şehrinde bir caminin önünde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Taliban yetkilisi Baz Mohammad Sarwari, Badgis'te bir caminin girişinde patlama meydana geldiğini açıkladı.

Sarwari, patlamada 1 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Sarwari, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini ancak soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Görgü tanıkları yaralı sayısının 15 olduğunu öne sürdü.

Onlarca kişinin cuma namazı için toplandığı esnada yaşanan patlamayı henüz üstlenen olmadı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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