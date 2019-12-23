Afganistan'da bir Amerikan askeri öldürüldü; olayı Taliban üstlendi
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Afganistan'da bir Amerikan askeri öldürüldü; olayı Taliban üstlendi

Afganistan'da Taliban'a bağlı güçler NATO bünyesinde görev yapan bir ABD askerinin öldürüldüğünü iddia etti.

23.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:05
Afganistan'da bir Amerikan askeri öldürüldü; olayı Taliban üstlendi

'da Taliban'a bağlı güçler NATO bünyesinde görev yapan bir ABD askerinin öldürüldüğünü açıkladı.


Ülkenin kuzey vilayetlerinden Kunduz'da bir patlama sırasında yaşandığı ileri sürülen olay sonrası örgüt yazılı bir açıklama yaparak Amerikan ordusunda görev yapan bir kişinin Taliban güçleri tarafından öldürüldüğünü, olayda bir Afgan komandosunun da yaralandığını belirtti. Örgüt kanıt olarak kanlı bir sırt çantası ve askerin kimliğinin bulunduğu fotoğrafları yayınladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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