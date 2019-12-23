Afganistan'da bir ABD askeri operasyonda öldü

23.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:10

Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan bir ABD askerinin operasyon sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.



Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, ülkede operasyon sırasında bir ABD askerinin öldüğü ifade edildi.

Hayatını kaybeden askerin nerede ve ne zaman öldüğüyle ilgili bilgi verilmezken askerin kimliği henüz açıklanmadı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise ABD askerinin Kunduz vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybettiği iddia edildi.

Kaynak: AA